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В Киеве на выходные перекроют Крещатик

В Киеве на выходные перекроют Крещатик
07:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На выходные в связи с празднованием Дня защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике.

1-2 июня в связи с мерами ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По информации КП "Центр организации дорожного движения»" улица Крещатик будет перекрыта 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Мост в Киеве может получить бронированное стекло

Как сообщалось, в Киеве до 5 июня будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через р. Днепр.

Напомним, депутаты Киевского городского совета согласовали ряд переименований улиц столицы

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Киев, КГГА, Крещатик, День защиты детей.
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