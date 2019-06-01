Скачать
Суббота, 01.06.2019
Гройсман заверил украинцев, что задержек соцвыплат не будет
Гройсман заверил украинцев, что задержек соцвыплат не будет
В Украине без света остаются 53 населенных пункта
В Украине без света остаются 53 населенных пункта
Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана

В Украине без света остаются 53 населенных пункта

В Украине без света остаются 53 населенных пункта
10:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта.

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 53 населенных пунктов в 3 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях Сумская - 30 н.п., Черкасская - 20 н.п. и Кировоградская - 3 н.п.", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч (Видео)

Напомним, в ближайшие сутки, 1 июня, погоду в большинстве областей Украины будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду с кратковременными дождями и грозой в центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также на Прикарпатье будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса (с более низкой температурой на западе). На остальной территории (в юго-восточной части) сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 28-33°. В западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЛЭП, Непогода, Электричество, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
02 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
03 Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
04 Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
05 "Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета
Жара и грозы: какой будет погода в первый день лета
СМИ: Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон
Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
Google выпустил doodle к Международному дню защиты детей
Google выпустил doodle к Международному дню защиты детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь