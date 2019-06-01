В Украине без света остаются 53 населенных пункта

Новости Украины: В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта.

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 53 населенных пунктов в 3 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях Сумская - 30 н.п., Черкасская - 20 н.п. и Кировоградская - 3 н.п.", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в ближайшие сутки, 1 июня, погоду в большинстве областей Украины будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду с кратковременными дождями и грозой в центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также на Прикарпатье будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса (с более низкой температурой на западе). На остальной территории (в юго-восточной части) сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 28-33°. В западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.