Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России, приглашение Трампа и День защиты детей
Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России и приглашение Трампа
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника

Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта

Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
09:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В результате осложнения погодных условий сработали системы защиты линий электропередач в 184 населенных пунктах.

В результате осложнения погодных условий в ночь на воскресенье из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 184 населенных пункта в семи областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская - 46 н.п., Киевская - 40 н. п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.", – указано в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, в Украине в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье погоду будут определять атмосферные фронты, на остальной территории – относительно сухая воздушная масса; сохранится летний фон температуры, лишь в западной части ночь прохладная, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных, северных, Харьковской областях и Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч (Видео)

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-33°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЛЭП, Спасатели, Дожди, Ливни, Град, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Матиос заявил, что останется на своей должности
03 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
04 Джошуа - Руис. Видео нокаута
05 День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь