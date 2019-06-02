Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта

Новости Украины: В результате осложнения погодных условий сработали системы защиты линий электропередач в 184 населенных пунктах.

В результате осложнения погодных условий в ночь на воскресенье из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 184 населенных пункта в семи областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская - 46 н.п., Киевская - 40 н. п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.", – указано в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, в Украине в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье погоду будут определять атмосферные фронты, на остальной территории – относительно сухая воздушная масса; сохранится летний фон температуры, лишь в западной части ночь прохладная, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных, северных, Харьковской областях и Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-33°.