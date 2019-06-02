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Воскресенье, 02.06.2019
Морской десант противна уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ (Фото и видео)
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Морской десант противна уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ (Фото и видео)

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Морской десант противна уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ (Фото и видео)
13:31 Сегодня Телеграф facebook.com/pressjfo.news Фото: facebook.com/pressjfo.news

Новости Украины: ВСУ провели военные учения и отработали уничтожение морского десанта противника на Азове.

Украинские военнослужащие провели плановые учения по отражениям морского десанта противника на побережье Азовского моря. Об этом 2 июня сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, по легенде плановых учений, противодесантной резерв ВСУ в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.

В сообщении отмечается, что акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа.

"Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья", - объяснили в штабе.

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Напомним, в районе проведения ООС 1 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

С начала текущих суток уже зафиксированы 2 обстрела, потерь нет.

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Азовское море, Военные учения, Военные, ВСУ, ООС.
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