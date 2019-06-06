Убийство мальчика под Киевом: Ценов заступил на службу в зоне ООС

Новости Украины: Экс-глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заступил на службу на территории Донецкой и Луганской областей.

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов прибыл в зону проведения операции объединенных сил. Сегодня полицейский заступил на службу на территории Донецкой и Луганской областей, передает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, Ценов будет нести службу в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС.

Глава Нацполиции Сергей Князев принял рапорт на отставку начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Затем он был освобожден от должности.

Также бывший начальник полиции Киевской области обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его на службу в зону проведения операции объединенных сил (ООС). Напомним, двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области уволили со службы в полиции.