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Убийство мальчика под Киевом: Ценов заступил на службу в зоне ООС

Убийство мальчика под Киевом: Ценов заступил на службу в зоне ООС
22:13 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Экс-глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заступил на службу на территории Донецкой и Луганской областей.

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов прибыл в зону проведения операции объединенных сил. Сегодня полицейский заступил на службу на территории Донецкой и Луганской областей, передает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, Ценов будет нести службу в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС.

Глава Нацполиции Сергей Князев принял рапорт на отставку начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Затем он был освобожден от должности.

Причастные к гибели ребенка полицейские из уволены со службы

Также бывший начальник полиции Киевской области обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его на службу в зону проведения операции объединенных сил (ООС). Напомним, двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области уволили со службы в полиции.

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Донбасс, Дмитрий Ценов, ООС, Заступил на службу, Убийство мальчика в Киевской области.
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