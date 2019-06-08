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НСЖУ призывает полицию скорее расследовать избиение оператора в Харькове

НСЖУ призывает полицию скорее расследовать избиение оператора в Харькове
23:48 Сб, 8 Июнь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: НСЖУ призывает как можно скорее провести расследование избиения оператора в Харькове.

Национальный союз журналистов Украины призывает Национальную полицию к проведению оперативного и качественного расследования жестокого избиения оператора Вадима Макарюка. А главное, наказания нападавших на журналиста.

Об этом заявил на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Чрезвычайная ситуация в Харькове. В реанимацию госпитализирован после жестокого нападения оператор местных медиа, в частности "Вести", оператор национального телеканала 24, член НСЖУ Вадим Макарюк. Титушки напали на оператора во время выполнения им профессиональных обязанностей — Вадим проводил съемку противостояния на местном рынке "Барабашово", - заявил Томиленко.

По словам коллеги Макарюка, журналистки Анны Черненко, у Вадима диагностированы тяжелые кровоизлияния, он в реанимации, но в сознании.

"Правда, харьковские коллеги помнят, что нападение титушек в Харькове во времена Евромайдана на регионального корреспондента СТБ Марию Милевскую и ее оператора до сих пор остается безнаказанным...", - добавил председатель НСЖУ.

Напоминаем, 7 июня во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово" неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой. Он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова.

Ранее полиция информировала, что на территории рынка "Барабашово" произошел конфликт между активистами "Национального корпуса", предпринимателями рынка и его охраной. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашла на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры переросли в конфликт.

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Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

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Харьков, Полиция, НСЖУ, Избиение, Оператор, Пресса.
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