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Под КСУ устроили митинг с требованием отменить указ о роспуске Рады

Под КСУ устроили митинг с требованием отменить указ о роспуске Рады
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Около 20 представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО у здания Конституционного суда в Киеве требуют отмены указа о роспуске Рады.

Под Конституционным судом в Киеве проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске парламента. В акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.

Они держат плакаты с надписями "Нет, конституционному перевороту", "Зеленский, не порочь Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".

На месте присутствовали представители патрульной полиции и полиции диалога.

Напомним, сегодня в 10 часов Большая палата КС начала рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов". Дело будет слушаться в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет присутствовать на заседании.

Он приехал на заседание суда и выступил с речью, в которой заявил об уверенности, что решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент отвечает всем критериям законности. Затем Зеленский передал слово своему представителю в Конституционном суде Федору Вениславскому и покинул зал. 

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Митинг, Фото, Здание, Требование, Конституционный Суд Украины, Отмена указа, Роспуск Верховной Рады.
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