Железнодорожный вокзал в Киева "заминирован": идет эвакуация

Новости Украины: На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве происходит эвакуация из-за поступившего сигнала о минировании.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева по состоянию на 17.00 проводят евакуацию в связи с сообщением о минировании.

Здание вокзала оцеплено правоохранителями, вход в нее перекрыт защитными лентами. Из здания вокзала эвакуируют людей в связи с сообщением о минировании.

Проход по подземным переходам под вокзалом разрешен.

Как сообщалось ранее, серия провокационных минирований объектов в Украине началась со звонков из Российской Федерации. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, ни одно сообщение о минировании на сегодняшний день не подтвердилось, и большинство звонков поступают из России.