День в ООС: Оккупанты 8 раз нарушили "тишину"

Новости Украины: Боевики НВФ 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Лебединское, по направлению Ужовка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Авдеевка, по направлению поселка Спартак - минометы калибра 120 мм и 82 мм; вблизи населенного пункта Новотроицкое, по направлению Докучаевск - из стрелкового оружия; Красногоровка, по направлению Старомихайловка – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Станица Луганская и Красный Яр.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.