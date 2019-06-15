Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Роспуск Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

День в ООС: Оккупанты 8 раз нарушили "тишину"

День в ООС: Оккупанты 8 раз нарушили "тишину"
20:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Боевики НВФ 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Лебединское, по направлению Ужовка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Авдеевка, по направлению поселка Спартак - минометы калибра 120 мм и 82 мм; вблизи населенного пункта Новотроицкое, по направлению Докучаевск - из стрелкового оружия; Красногоровка, по направлению Старомихайловка – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Волкер на примере Мариуполя назвал "рецепт мира" для Донбасса

Обстрелам также подверглись населенные пункты Станица Луганская и Красный Яр.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 "К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь