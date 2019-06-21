Во Львове открыто консульство Грузии

Новости Украины: Во Львове открыли консульство Грузии, консулом стал Ярослав Музычко.

Во Львове открыли почетное консульство Грузии, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Почетное консульство Грузии во Львове открыли сегодня, 20 июня, на ул. Гребенки, 8", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Грузия открыла уже четвертое дипломатическое представительство в Украине. Ее консулом во Львове стал Ярослав Музычко.

Напоминаем, посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова в знак протеста, сообщается на странице "Публичная дипломатия Украины от МИД" в Фейсбуке.