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Во Львове открыто консульство Грузии

Во Львове открыто консульство Грузии
05:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львове открыли консульство Грузии, консулом стал Ярослав Музычко.

Во Львове открыли почетное консульство Грузии, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Почетное консульство Грузии во Львове открыли сегодня, 20 июня, на ул. Гребенки, 8", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Грузия открыла уже четвертое дипломатическое представительство в Украине. Ее консулом во Львове стал Ярослав Музычко.

Напоминаем, посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова в знак протеста, сообщается на странице "Публичная дипломатия Украины от МИД" в Фейсбуке.

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Львов, Горсовет, Консульство Грузии.
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