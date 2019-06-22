Спасатели назвали сроки снижения токсичности воздуха в Киеве

Новости Украины: С 10 июня в Киеве наблюдается концентрация вредных веществ в воздухе в связи с жаркой погодой.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в результате погодных условий, наблюдавшихся в столице с 10 по 20 июня (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие сильного ветра, наличие в приземном слое воздуха удерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота и формальдегида. Самая высокая концентрация загрязняющих веществ наблюдалась по пятницам, за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а, начиная с понедельника, снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта.

В течение 22-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Ранее сообщалось, 23 июня в Украине осадки ожидаются лишь в западных областях. На остальной части территории будет сухая и теплая погода, местами воздух прогреется до +34°. Ветер - переменный, преимущественно северо-восточный и восточный, 3-5 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°, на побережье морей - до 24°.