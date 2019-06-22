На КПВВ "Станица Луганская" умер пенсионер

Новости Украины: Мужчине на КПВВ "Станица-Луганская" стало плохо, после чего он умер в больнице.

На КПВВ “Станица-Луганская” умер 70-летний мужчина. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает УНН.

“На КПВВ „Станица-Луганская“ скончался мужчина 1949 года, он шёл со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать”, — написал Лисянский.

Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта.

Ранее по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщалось, что командование оккупационных войск продолжает пренебрегать безопасностью гражданского населения, что приводит к увеличению количества случаев гибели и членовредительства жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.