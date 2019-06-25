Тяжелобольной задержанный активист Бекиров почти ничего не ест в СИЗО

Новости Украины: Крымскотатарский активист Эдем Бекиров практически перестал питаться в СИЗО Симферополя, поскольку опасается "скачка" уровня сахара в крови.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого ФСБ в Крыму обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови". Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин после посещения Бекирова в СИЗО Симферополя, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, поскольку сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы", - рассказал Ладин.

Он также отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью как "очень высокую".

Как сообщалось, в подконтрольной России "прокуратуре" Крыма заявили, что не будут принимать меры из-за отказа ФСБ России в госпитализации тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, как этого требует его защита и ЕСПЧ.

В то же время в Симферопольском СИЗО, где находится крымскотатарский активист Эдем Бекиров, началась эпидемия кори, и это угрожает жизни тяжелобольного политзаключенного, поскольку ранее он не болел корью.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму арестованного жителя Херсонской области Эдема Бекирова после 30-минутного обследования в кардиологии симферопольской горбольницы вернули в СИЗО.

Адвокат считает, что администрация следственного изолятора таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российскую власть срочно поместить Бекирова в больницу.

Европейский суд по правам человека вынес решение срочно госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, примененного в отношении Бекирова, власть России обязана немедленно поместить его в больницу нетюремного типа. Однако ФСБ отказывается госпитализировать Бекирова.

Эдем Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ при пересечении админграницы в пункте пропуска "Чонгар" 12 декабря 2018 года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, организованные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, организованные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.