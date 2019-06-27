В Киеве ликвидируют последствия непогоды

Новости Украины: Коммунальщики с улиц Киева убирают поваленные деревья после серьезной непогоды.

Работники КО “Киевзеленстрой” работают над устранением последствий непогоды, в частности убирают с улиц города поваленные деревья.

Об этом сообщает “Киевзеленстрой”.

“Быстро реагируем и преодолеваем последствия непогоды. Непрерывно работаем над комфортными условиями городской среды”, - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе “Киевзеленстроя” сообщили, что в каждом районе сейчас задействованы все бригады (пилильщики, вышки, манипуляторы).

Бригады работают в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах Киева.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий по Украине. По информации синоптика Натальи Диденко, причина в том, что через Украину движется атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.