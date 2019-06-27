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Указом Зеленского назначен новый врио Кировоградской ОГА

Указом Зеленского назначен новый врио Кировоградской ОГА
20:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Зеленский сменил временно исполняющего главы Кировоградской обладминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Светлану Лобанову.

Соответствующие указы №№464/2019 и 465/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в г.Александрия Кировоградской области.

Указами Зеленского назначены 12 и.о. глав облгосадминистраций

Как сообщалось, Коваленко был назначен врио главы Кировоградской обладминистрации 11 июня. Ранее в тот же день с должности главы обладминистрации был уволен Сергей Кузьменко.

КМУ на своем заседании в среду поддержал назначение восьми глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский

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ОГА, Кировоградская область, Владимир Зеленский, ВРИО.
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