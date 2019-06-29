"Азов" доказал использование оккупантами "Л/ДНР" российских БПЛА

Новости Украины: Полк "Азов" предоставил очередные доказательства российского присутствия на оккупированном Донбассе.

Бойцы полка "Азов" зафиксировали неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе беспилотника российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба “Азова”.

"В начале июня 2019 года силами технической разведки полка «Азов» было выявлено, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА «Элерон» российского производства. Азовцы решили поднять свой беспилотник для фиксирования «Элерона» в воздухе и его сопровождения к месту посадки в оккупированной ныне Горловке. Таким образом были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе полка, БПЛА этого типа уже был уничтожен «Азовом» в начале марта. После этого беспилотник был исследован, полученные данные азовцы уже успешно используют для борьбы с российскими оккупантами.

БПЛА типа «Элерон» разработала казанская компания «Эникс» в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.

Напомним, боевики российско-оккупационных войск 27 июня дважды открывали огонь из стрелкового оружия по беспилотным летательным аппаратам СММ ОБСЕ.

"Днем 27 июня, находясь недалеко от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 20 км к востоку от Мариуполя) и управляя полетом мини-БПЛА вблизи н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км на северо-восток от Мариуполя), наблюдатели слышали 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии примерно 3,4 км на восточный северо-восток", - говорится в отчете ОБСЕ.