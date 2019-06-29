Оккупанты применяют дроны для сбрасывания гранат на позиции ВСУ

Новости Украины: Боевики применяют беспилотники для сброса гранат на позиции украинских войск близ Мариуполя.

Боевики российско-оккупационных войск на Донбассе практикуют использование беспилотных летательных аппаратов для огневого воздействия на позиции украинских защитников на подступах к Мариуполю.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, об этом военным журналистам информагентства Минобороны, которые выполняют редакционные задания в составе мобильной пресс-группы на Донецком направлении, сообщили бойцы Вооруженных сил Украины.

"Да, противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох. Такие действия оккупанта довольно опасны, поэтому украинские защитники - защитники Мариуполя, ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами", - говорится в сообщении.

Напомним, бойцы полка "Азов" зафиксировали неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе беспилотника российского производства.