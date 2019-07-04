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Сутки в ООС: пятеро украинских военных ранены

Сутки в ООС: пятеро украинских военных ранены
07:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 29 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего пять украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими Соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды рядом с Опытно - из ручного противотанкового гранатомета, два раза неподалеку Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета, дважды окраину Авдеевки – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, два раза в районе н.п. Лебединское - из станкового противотанкового гранатомета, вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета, окраину Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз. В частности, пять раз вблизи Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды окраину Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Попасной - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, окраину Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды рядом с Новгородским - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 3 июля один боевик уничтожен и семеро ранены.

"С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрелы позиций украинских защитников вблизи н.п. Опытно - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Лебединського - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз недалеко от н.п. Новгородское - из минометов калибра 120 мм, два раза вблизи Новоошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 85 мм, окраину Крымского - из миномета калибра 82 мм, в районе н.п. Луганское – из миномета калибра 120 мм.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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