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В Харьковской области обнаружили труп в камышах

В Харьковской области обнаружили труп в камышах
17:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины: Обгоревший труп мужчины нашли в камышах в Харьковской области.

В камышах в Первомайском районе в Харьковской области нашли обгоревшее тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

 "5 июля в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Марьевка произошло возгорание сухой травы, после тушения которого было обнаружено обгоревшее тело мужчины", - указали в полиции.

 На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На одной из улиц в горелых камышах полицейские обнаружили тело мужчины. На вид ему от 25 до 35 лет.

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На теле умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил телесные повреждения в виде синяков и след от удара током.

 Сведения о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению, и установление личности умершего.

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Пожар, Харьковская область, Полиция.
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