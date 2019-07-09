Скачать
Вторник, 09.07.2019
Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом
Певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом

День в ООС: 12 нарушений огня, пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения

День в ООС: 12 нарушений огня, пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения
20:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня в результате обстрелов на Донбассе четыре военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование.

Сегодня в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе четыре военнослужащих Объединенных сил были ранены и один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке по состоянию на 18:00.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи населенного пункта Широкино в направлении Саханки - из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия; вблизи Ломакино с направления Веселого - из артиллерийской системы калибра 122 мм; два раза обстреливали окраины Водяного с направления Веселого и Ужовки - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов соответственно; в районе населенного пункта Новомихайловка с направления Александровки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; неподалеку от н.п. Пески с направления Веселого - из противотанкового ракетного комплекса.

В Раде предложили наказывать за непризнание ОРДЛО и Крыма частями Украины

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Травневое с направления Доломитного и Гольмовского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм; неподалеку от Зайцево с направления Гольмовского - из миномета калибра 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирование. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
02 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
03 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
04 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
Власов уволил руководителей четырех таможен
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Меган Маркл попала в новый скандал: подробности
Меган Маркл попала в новый скандал: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь