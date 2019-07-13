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Суббота, 13.07.2019
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В Киеве мужчина развращал маленького мальчика

В Киеве мужчина развращал маленького мальчика
15:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины: Мужчина совершал действия сексуального характера в отношении к несовершеннолетнего.

В Дарницком районе Киева был зафиксирован факт развращения несовершеннолетнего. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Молодой человек в Дарницком районе Киева совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика 2007 года рождения.

Начато досудебное расследование по ч2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

Дети на Ровненщине погибли после взрыва сейфа своего дедушки

Напомним, на этой неделе народные депутаты приняли закон, предусматривающий введение обязательной химической кастрации для лиц, виновных в сексуальных преступлениях против детей, а также открытие реестра таких лиц.

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Киев, Растление, Нацполиция, Несовершеннолетний.
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