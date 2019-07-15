На вокзале Николаева нашли мертвого младенца

Новости Украины: На николаевском вокзале обнаружили тело мертвого младенца.

На николаевском вокзале в мусорнике нашли тело новорожденного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что на 12-й платформе междугороднего автовокзала в Ингульском районе Николаева в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка, поступило в полицию в воскресенье, 14 июля.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает личность роженицы.

Напоминаем, в Черновцах прохожие обнаружили сумку, в которой находилось тело мертвого 3-летнего мальчика.