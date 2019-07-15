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Оккупанты в Крыму сформировали избирательные участки для местных "выборов"

Оккупанты в Крыму сформировали избирательные участки для местных "выборов"
07:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В оккупированном Крыму сформированы избирательные участки для проведения российских выборов.

Все основные избирательные участки уже сформированы в аннексированном Крыму для проведения 8 сентября российских местных выборов.

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом заявил подконтрольный Кремлю так называемый "министр внутренней политики, информации и связи" Сергей Зырянов.

По его словам, образовано 1168 избирательных участков, идет подготовка их к выборному процессу и оснащение всем необходимым оборудованием. Кроме того, завтра анонсировано начало регистрации наблюдателей на российские выборы.

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В оккупированном Крыму и Севастополе 8 сентября российские власти планируют провести выборы депутатов крымского "парламента" и "местных советов".

Украина, США, ЕС и ряд других стран мира не признают законность проведения Россией выборов на аннексированном полуострове.

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Россия, Оккупированный Крым, Сергей Зырянов.
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