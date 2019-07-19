День в ООС: боевики осуществили три обстрела позиций ВСУ

Новости Украины: С начала суток оккупанты осуществили три обстрела позиций украинских военных.

С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики осуществили два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Широкино из стрелкового оружия, а возле Богдановки из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" террористы осуществили один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе.