Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
Зеркаль: Не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному
Зеркаль: Не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве

ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе

ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
13:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Европейский союз требует от России прекратить атаки на беспилотники ОБСЕ и не поставлять боевикам средства для борьбы с ними.

Евросоюз призывает Россию прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированием на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент.

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированиям на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе решительно осудили участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.

"Азов" доказал использование оккупантами "Л/ДНР" российских БПЛА

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории натолкнулись на препятствия в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз возле Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км северо-западнее Луганска", - отмечается в заявлении.

БПЛА ОБСЕ попал под обстрел боевиков возле Луганска

В ЕС подчеркнули, что лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, ОБСЕ, Донбасс, Вооружение, БПЛА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь