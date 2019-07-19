ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе

Новости Украины: Европейский союз требует от России прекратить атаки на беспилотники ОБСЕ и не поставлять боевикам средства для борьбы с ними.

Евросоюз призывает Россию прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированием на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент.

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированиям на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе решительно осудили участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории натолкнулись на препятствия в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз возле Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км северо-западнее Луганска", - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".