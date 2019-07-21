Во время "хлебного перемирия" около Счастья погибли двое бойцов ВСУ

Новости Украины: ВСУ понесли потери личного состава после взрыва самодельного взрывного устройства в районе Счастья.

Двое военнослужащих погибли и еще двое ранены из-за подрыва неизвестного взрывного устройства, установленного диверсантами, во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе г.Счастье (Луганская обл.) в воскресенье, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, около 8:25 часов, во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва ", - говорится в сообщении ООС.

В результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения, их эвакуировали в городскую больницу. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как сообщалось, прекращение огня в Донецкой и Луганской областях должно было начаться в 00.01 в ночь на воскресенье, 21 июля. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы.