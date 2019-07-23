Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА

Новости Украины: Владимир Зеленский распорядился уволить сразу семерых глав глав районных государственных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля уволил семерых глав районных государственных администраций (РГА).

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены:

В.Сукач с должности председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;

В.Зубрицкий с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;

А.Иванов с должности председателя Троицкой районной государственной администрации Луганской области;

В.Сергиенко с должности председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;

И.Дзюба с должности председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области;

Н.Чехута с должности председателя Кременской районной государственной администрации Луганской области;

С.Иванюченко с должности Білокуракинської районной государственной администрации Луганской области.

Как ранее сообщало агентство, президент 16 июля уволил 22 председателей РГА в четырех областях.