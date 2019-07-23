Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос
Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА

Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
08:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский распорядился уволить сразу семерых глав глав районных государственных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля уволил семерых глав районных государственных администраций (РГА).

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены:

  • В.Сукач с должности председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;

  • В.Зубрицкий с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;

  • А.Иванов с должности председателя Троицкой районной государственной администрации Луганской области;

  • В.Сергиенко с должности председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;

  • И.Дзюба с должности председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области;

  • Н.Чехута с должности председателя Кременской районной государственной администрации Луганской области;

  • С.Иванюченко с должности Білокуракинської районной государственной администрации Луганской области.

"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА

Как ранее сообщало агентство, президент 16 июля уволил 22 председателей РГА в четырех областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Увольнение, РГА, Владимир Зеленский, Районные госадминистрации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
05 ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала почти 90% протоколов: &quot;Батькивщина&quot; догоняет &quot;ЕС&quot;
ЦИК обработала почти 90% протоколов
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Волкер посетит Украину на этой неделе
Волкер посетит Украину на этой неделе
Рецепт дня: шоколадный фадж
Рецепт дня: шоколадный фадж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь