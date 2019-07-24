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Полиция задержала мужчину, надругавшегося над 9-летним мальчиком

Полиция задержала мужчину, надругавшегося над 9-летним мальчиком
09:24 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Одесчине правоохранители вычислили и задержали мужчину, который изнасиловал ребенка.

Полицейские Одесской области задержали 63-летнего мужчину за изнасилование девятилетнего мальчика. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской области вчера оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика, который сам пришел на пруд возле поселка", - сообщил Аброськин в Facebook.

Напомним, Аброськин сообщал, в Донецкой области дедушка насиловал внучку, пока мать ездила на заработки в Польшу.

Ранее сообщалось, мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку в Славянском районе Донецкой области, в настоящее время злоумышленник задержан.

Кроме этого, после жалобы пострадавшей на Киевщине задержан иностранец за развращение 14-летней девочки.

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Дети, Изнасилование, Ребенок, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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