В Днепре задержан 2-летний мальчик с ножом

Новости Украины: Мальчик пьяной матери разгуливал по Днепру с ножом, ей инкриминируют невыполнение родительских обязательств.

Двухлетнего мальчика с ножом нашли на проспекте Пушкина в Днепре, его мать в это время была дома в нетрезвом состоянии, а где ее ребенок - не знала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.

"Ребенок 2 лет ходит по проспекту Пушкина с ножом - именно такое сообщил неравнодушный гражданин спецлинии 102 вечером 23 июля. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и встретились с заявителем. С ним был маленький мальчик босиком. Мужчина рассказал, что малыш ходил по проспекту без родителей, а в руках держал нож. Гражданин забрал у ребенка нож и вызвал полицию, чтобы найти его родителей", - сообщили правоохранители.

Полицейские взяли малыша в служебный автомобиль, стали опрашивать людей, и те указали, где предположительно проживает мать ребенка. Ее нашли в одном из домов на улице Надежды Алексеенко.

"Женщина имела признаки алкогольного опьянения. Объяснила, что пришла со дня рождения, где ее малыш - не знала. Стражи порядка пригласили мать с ребенком в Чечеловское отделение полиции и передали их сотрудникам ювенальной превенции", - указали в патрульной полиции.

Мать, подвергавшая своего сына опасности и оставила его без присмотра, получила протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родительских обязанностей).