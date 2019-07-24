За полтора суток на Донбассе 410 нарушений "режима тишины"

Новости Украины: Мониторинг ОБСЕ на Донбассе в период "режима тишины" зафиксировал множество нарушений.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за полтора суток после объявления перемирия на Донбассе 410 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 22 июля.

"После вступления в силу заявления о подтверждении прекращения огня с 00:01 21 июля, СММ зафиксировала совокупно 410 нарушений режима прекращения огня (18 взрывов, 24 снаряда и 368 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - говорится в сообщении.

При этом в период с вечера 21 июля до вечера 22 июля миссия зафиксировала 12 нарушений прекращения огня на Донбассе.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (7), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 35 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от н.п. Светлодарск (подконтрольной правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка)", - отмечается в отчете.

В Луганской области миссия также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (155 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, включая 5 взрывов, зафиксировано в районах к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).