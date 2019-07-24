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За полтора суток на Донбассе 410 нарушений "режима тишины"

За полтора суток на Донбассе 410 нарушений "режима тишины"
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Мониторинг ОБСЕ на Донбассе в период "режима тишины" зафиксировал множество нарушений.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за полтора суток после объявления перемирия на Донбассе 410 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 22 июля.

"После вступления в силу заявления о подтверждении прекращения огня с 00:01 21 июля, СММ зафиксировала совокупно 410 нарушений режима прекращения огня (18 взрывов, 24 снаряда и 368 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - говорится в сообщении.

При этом в период с вечера 21 июля до вечера 22 июля миссия зафиксировала 12 нарушений прекращения огня на Донбассе.

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"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (7), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 35 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от н.п. Светлодарск (подконтрольной правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка)", - отмечается в отчете.

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В Луганской области миссия также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (155 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, включая 5 взрывов, зафиксировано в районах к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

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Донбасс, СММ ОБСЕ, Режим «Тишины», ОРДЛО, ООС.
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