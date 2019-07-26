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Все ради телефона: на Полтавщине молодая девушка жестоко избила мужчину

Все ради телефона: на Полтавщине молодая девушка жестоко избила мужчину
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Следователи выясняют детали нападения 19-летней девушки на мужчину.

В Кременчуге Полтавской области 19-летняя девушка побила мужчину и забрала у него мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кременчуга на своей странице в Facebook.

«Этой ночью 19-летняя девушка нанесла мужчине телесные повреждения и открыто завладела его мобильным телефоном. После чего побежала с подругой в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные нашли две девушки, которые по внешним признакам подходили под предоставленные ориентиры. Пострадавший их узнал.

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На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.

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Кременчуг, Полтавская область, Полтавщина, Нацполиция.
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