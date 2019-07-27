В Сумской области злоумышленник изнасиловал 8-летнюю падчерицу

Новости Украины: Полиция Сумщины расследует изнасилование 8-летней девочки отчимом.

В Сумской области правоохранители объявили о подозрении 35-летнему мужчине в изнасиловании 8-летней падчерицы.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области сообщили, информация о том, что 8-летний ребенок, вероятно, стала жертвой сексуальных действий со стороны своего бывшего отчима, поступила от работников социальной службы по делам несовершеннолетних.

Правоохранители привлекли к проверке специалистов судмедэкспертизы, которые подтвердили факт насилия. Предварительно было установлено, что в январе 35-летний мужчина несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы. В конце января мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы за совершение краж, и все это время он находился в пенитенциарном учреждении.

«Что касается матери, то решением суда ее несколько месяцев назад лишили родительских прав за уклонение от своих обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком, сама же девочка передана в патронатную семью. Именно тогда девочка и призналась, что стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины», - сказал начальник Лебединского отделения полиции Дмитрий Отставных.

Полиция в отношении сожителя биологической матери, который сегодня освободился из мест лишения свободы, открыла уголовное производство, назначен ряд экспертиз. Следователи по согласованию с прокуратурой объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего) Уголовного кодекса Украины, и задержали. За содеянное ему грозит заключение от 8 до 15 лет. С ребенком работают специалисты-психологи.