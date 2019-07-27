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Ливень в Ровно: ликвидация последствий

Ливень в Ровно: ликвидация последствий
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Ривне ликвидируют последствия самого сильного за последние годы ливня.

В Ровно ликвидируют последствия самого сильного за последние годы ливня, который накрыл город 26 июля. Определяются размеры убытков.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник, по состоянию на вчерашний вечер спасатели ГСЧС уже провели работы по откачке воды из 38 частных домовладений и 17 административных и общественных зданий города, которые затопило в результате стихии .

В оказании помощи задействованы 21 единица спецтехники ГСЧС, а также 52 спасателя.

«Ситуация с подтоплением находится под контролем спасателей и постоянно мониторится. Принимаются первоочередные меры по оказанию помощи населению. Работы продолжаются», - отметил Мельник.

В то же время коммунальные службы города проводят определение объемов размеров причиненного непогодой ущерба. Точную цифру чиновники обещают назвать после окончательной ликвидации последствий ливня.

ГСЧС потушили пожар на территории Нежинского жирокомбината

Напомним, во второй половине дня 26 июля Ровно накрыл самый сильный за последние годы ливень: затоплены больницы, детсады и ряд админзданий.

Аналогов стихии спасатели не припомнят. За несколько часов выпала почти полумесячная норма осадков.

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Ровно, Ливень, Дождь, Потоп, ГСЧС.
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