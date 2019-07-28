Скорая в Ровно забрала женщину с колотыми ранениями вилкой

Новости Украины: Правоохранители Ровно выясняют обстоятельства и причины ранения вилкой женщины 1984 года рождения.

Жительницу Ровно было госпитализировано после того, как ее муж напал на нее с вилкой. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло утром 27 июля рядом с домом в котором проживает потерпевшая с детьми.

Мужчина 1980 года рождения набросился на свою жену, женщину 1984 года рождения, и нанес ей несколько ударов вилкой по телу и лицу. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными колотыми ранами лица и плеч.

Сейчас нападающего разыскивают. Устанавливаются также причины нападения.

Начато досудебное расследование по ст. 125 УК Украины.

Ранее сообщалось, во Львове полицейские задержали женщину, которая ранила своего мужа кухонным ножом.