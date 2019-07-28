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Резонансное убийство в Житомирской области: Аброськин провел совещание

Резонансное убийство в Житомирской области: Аброськин провел совещание
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Аброськин поехал на Житомирщину разбираться с резонансным убийством.

В Главном управлении Нацполиции Житомирской области прошло совещание под председательством заместителя председателя НПУ Вячеслава Аброськина, на которой обсуждались меры для раскрытия убийства 23-летнего мужчины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Во время совещания обсуждались мероприятия для раскрытия убийства 23-летнего коростенца, тело которого нашли 26 июня в лесу Малинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоялось заслушивание следственно-оперативной группы, работающей над раскрытием убийства. О ходе проведенных следственно-розыскных мероприятий доложили следователи и работники криминальных подразделений.

"Расследование этого убийства находится на личном контроле руководства Нацполиции. Мы привлекли достаточно сил и средств для его раскрытия и привлечения причастных к ответственности", - подчеркнул Аброськин.

26 июля в полдень в Малинский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в лесу недалеко от автодороги Киев-Ковель тела мужчины, присыпанного землей. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Менее чем за сутки полицейские установили личность погибшего - 23-летнего жителя Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как пропавший без вести.

"Сейчас усиленная следственно-оперативная группа отрабатывает собранную на месте происшествия и в ходе первоочередных мероприятий информацию о погибшем. Это часы записей камер видеонаблюдения, это установление событий с максимальной детализацией последних дней жизни погибшего, это отработка его контактов и знакомых и еще ряд следственно-розыскных мероприятий публичного и негласного характера. К мероприятиям привлечены сотрудники Департаментов уголовного розыска, стратегических расследований и других подразделений криминальной полиции НПУ", - информируют в пресс-службе.

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Отмечается, что в настоящее время отрабатываются версии о причастности погибшего к криминальным разборкам, избирательной гонке, личным неприязненным отношениям и т.д. Заместитель председателя НПУ Аброськин дал соответствующие поручения относительно дальнейших мероприятий и выразил уверенность в раскрытии этого преступления.

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Житомирская область, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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