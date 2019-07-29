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Житель Мариуполя установил на дверную ручку взрывчатку

Житель Мариуполя установил на дверную ручку взрывчатку
02:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: police.dn.ua

Новости Украины: В Мариуполе мужчина поставил на ручку дверей взрывное устройство, которое сдетонировало.

В Мариуполе мужчина установил на дверную ручку взрывное устройство, объяснив это тем, что у него сломался замок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию в субботу, 27 июля, позвонили местные жители, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства.

Мужчину, который арендовал квартиру, во время взрыва дома не было. Полиция установила, что он - ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Он рассказал, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на дверь как «альтернативу замку», который сломался.

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По факту открыто уголовные производство по ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция, Взрыв, Бомба, Мариуполь, Взрывчатка.
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