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На Донбассе с начала суток сохраняется “тишина”

На Донбассе с начала суток сохраняется “тишина”
13:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В первой половине понедельника обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В понедельник обстрелов боевых позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"С начала текущих суток на линии сопротивления сохраняется тишина", - сказал он.

Объединенные силы продолжают строго придерживаться режима прекращения огня.

Как сообщал штаб ООС, 28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня. Обстрелы боевых позиций Объединенных сил не зафиксированы.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы нарушили запрет на использование любого оружия. Боевики обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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