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День в ООС: режим прекращения огня с полуночи не нарушался

День в ООС: режим прекращения огня с полуночи не нарушался
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь.

Незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе в понедельник. 

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы. Потери с украинской стороны не зафиксированы", - говорится в сводке.

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Как сообщалось, с 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

С начала перемирия боевики осуществили три обстрела – 23, 27 и 28 июля, вследствие обстрела 27 июля был ранен украинский военнослужащий.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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