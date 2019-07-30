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Мужчина в столице прострелил ногу 18-летней девушки

Мужчина в столице прострелил ногу 18-летней девушки
15:00 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Ранее судимый 30-летний уроженец Днепропетровской области открыл стрельбу в столице.

В столице во время конфликта уроженец Днепропетровской области выстрелил из пистолета, в результате чего пострадала девушка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию от врача поступило сообщение о госпитализации 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги.

Правоохранители установили, что на улице между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В результате мужчина достал пистолет, предварительно - травматический, выстрелил и скрылся.

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В результате происшествия пострадала 18-летняя девушка, которую госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением ноги. Впоследствии у дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за вымогательство.

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При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзу, а у задержанного - оружие, которые направили на проведение экспертизы.

Злоумышленника задержали. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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Киев, Стрельба, Девушка, Ссора, Злоумышленник, Нацполиция.
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