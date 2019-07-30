День в ООС: Одно нарушение режима "тишины", потерь нет

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19:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины: Сегодня боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского.

Сегодня боевики российско-оккупационных войск на Донбассе нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел позиций украинских военнослужащих неподалёку от населенного пункта Луганское.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники нарушают запрет на использование любого оружия", - говорится в вечерней сводке.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем неподалёку от Луганского с направления Нижнего Лозового.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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