Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе

Новости Украины: Ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов украинско-американского сотрудничества обсудили Кучма и Тейлор.

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между двумя странами.

Об этом написала во вторник вечером на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"В частности, речь шла о первоочередности выполнения блока по безопасности Минских договоренностей и освобождения удерживаемых лиц", - сказано в сообщении.

По ее информации, Кучма выразил благодарность США за всестороннюю поддержку Украины, а Тейлор заверил в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха.

"Стороны договорились о постоянной поддержке контактов в будущем", - добавила Олифер.