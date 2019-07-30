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Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе

Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов украинско-американского сотрудничества обсудили Кучма и Тейлор.

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между двумя странами.

 Об этом написала во вторник вечером на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"В частности, речь шла о первоочередности выполнения блока по безопасности Минских договоренностей и освобождения удерживаемых лиц", - сказано в сообщении. 

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По ее информации, Кучма выразил благодарность США за всестороннюю поддержку Украины, а Тейлор заверил в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха.

"Стороны договорились о постоянной поддержке контактов в будущем", - добавила Олифер.

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Донбасс, Леонид Кучма, Минские соглашения, Дарка Олифер, Уильям Тейлор.
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