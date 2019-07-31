День в ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

Новости Украины: Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ.

С начала суток среды, 31 июля, Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, в то время, как боевики 5 раз нарушили запрет на использование любого оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Об этом говорится в информации, обнародованной в среду вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Все пять обстрелов украинских позиций боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи н.п.Пески с направления "Вольво-центра" - из подствольного гранатомета; близ Водяного с направления н.п.Пикузы - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского с направления н.п.Саханка - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; в районе н.п.Широкино с направления Саханки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.