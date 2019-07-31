Скачать
Среда, 31.07.2019
Украинцам предлагают отслеживать, куда идут деньги на ремонт дорог
Украинцам предлагают отслеживать, куда идут деньги на ремонт дорог
Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств
Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств
Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

День в ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

День в ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ.

С начала суток среды, 31 июля, Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, в то время, как боевики 5 раз нарушили запрет на использование любого оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Об этом говорится в информации, обнародованной в среду вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении. 

В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ

Все пять обстрелов украинских позиций боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи н.п.Пески с направления "Вольво-центра" - из подствольного гранатомета; близ Водяного с направления н.п.Пикузы - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского с направления н.п.Саханка - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; в районе н.п.Широкино с направления Саханки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
03 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
05 Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ
В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ
Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer
Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь