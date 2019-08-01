В Киеве задержали таксиста-насильника

Новости Украины: В столице задержали таксиста, который изнасиловал женщину, а также грабил туристов в хостелах.

В столице задержали водителя такси, который подозревается в изнасиловании и ограблении женщины, а также в кражах в хостелах. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, в Святошинское управления полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее изнасиловал водитель такси, заставил перечислить на его карточку деньги и забрал телефон. Информацию о преступлении и приметы злоумышленника немедленно передали всем патрулям, которые начали его поиски. Оперативники установили автомобиль и личность вероятного злоумышленника.

В ходе раскрытия преступления участковый Голосеевского управления полиции раздал ориентирования по розыску подозреваемого в заведениях питания и апартаментах временного проживания.

Впоследствии к полицейскому обратился сотрудник одного из столичных хостелов, который узнал злоумышленника и сообщил, что тот недавно поселился у них. Поэтому правоохранители прибыли на место, где и задержали правонарушителя. Им оказался 29-летний местный житель, который работает в службе такси. Он неоднократно судимый на территории Украины и другого государства за имущественные преступления и мошенничество.

Злоумышленника задержали. Следователи Святошинского управления полиции начали уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Напомним, в Полтаве задержали мужчину, который пытался изнасиловать 20-летнюю девушку.