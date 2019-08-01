Скачать
Четверг, 01.08.2019
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения

Кличко вызвали на допрос ГБР

Кличко вызвали на допрос ГБР
18:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины: Государственное бюро расследований допросило мэра Киева в качестве свидетеля по делу незаконной аренды земли.

Следователи Государственного бюро расследований допросили мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом сообщила в комментарии Укринформу представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля", - сказала она.

Иванова добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали

Как сообщалось ранее, Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Мэр, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
05 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Звезду фильма &quot;Капитан Марвел&quot; подловили с новым молодым человеком
Звезду фильма "Капитан Марвел" подловили с новым молодым человеком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь