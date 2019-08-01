Кличко вызвали на допрос ГБР

"Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля", - сказала она.
Иванова добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
Как сообщалось ранее, Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.