Кличко вызвали на допрос ГБР

Следователи Государственного бюро расследований допросили мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля", - сказала она.

Иванова добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Как сообщалось ранее, Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.