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День в ООС: военнослужащий ВСУ получил ранение

День в ООС: военнослужащий ВСУ получил ранение
23:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины: Сегодня боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военный .

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск четыре раза нарушили режим тишины.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"В течение суток подразделения ОС соблюдают устойчивый режим прекращения огня. Зато враг четыре раза нарушил запрет на использование любого оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, применяя крупнокалиберный пулемет: вблизи Павлополя с направления Украинского и рядом с Красногоровкой из направления Трудовского.

В ночное время боевики перебрасывают тяжелое вооружение

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза: недалеко от Попасной с направления Молодежного, применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие, и окрестности Крымского с направления Пришиба, применяя крупнокалиберный пулемет.

Как сообщили в штабе, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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