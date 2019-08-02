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Минрегион усовершенствовал требования к системе пожаротушения

Минрегион усовершенствовал требования к системе пожаротушения
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве регионального развития Украины обновили требования к системе пожаротушения.

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании современных систем пожаротушения с использованием тонкораспыленной воды вступят в силу с 1 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"Сегодня в 90% случаев пожар ликвидируют с использованием воды. Но если делать это обычными методами, то не только применяются слишком большие объемы воды, но и проектируются более крупные резервуары для хранения, также повреждаются важные ценные вещи и имущество, затапливаются объекты. Тушение пожара тонкораспыленной водой доказало свою эффективность в мире, поэтому мы внедрили возможность использования этой технологии в Украине", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Как поясняет пресс-служба, за счет высокого давления вода образует туман из мелкодисперсных капель, что позволяет распылять и охватывать большую площадь горения, а также поглощать твердые частицы дыма. Благодаря этому риск сильного задымления помещения значительно снижается.

Проектирование и монтаж таких систем должны осуществляться в соответствии с требованиями ДСТУ CEN/TS 14972 "Стационарные системы пожаротушения. Системы пожаротушения тонкораспыленной водой. Проектирование и монтаж".

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Как отмечает Парцхаладзе, указанная технология может быть использована в зданиях разного назначения, в частности, в жилых домах, общественных заведениях, школах, детсадах и пр.

Изменения в ГСН разработали специалисты ВОО "Украинский союз пожарной и техногенной безопасности".

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Украина, Минрегион, Лев Парцхаладзе.
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