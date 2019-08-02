Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост через реку Чечва на Прикарпатье

Новости Украины: До конца года будет восстановлен разрушенный наводнениями мост через реку Чечва в Калушском районе Ивано-Франсковской области.

После 14 августа начнется восстановление разрушенного наводнениями моста через реку Чечва в Калушском районе, который соединяет деревни Долгое-Калушское и Пийло, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

"Деньги нашли. 14 августа откроются возможности на 25 млн грн. Новый глава областной государственной администрации заверил, что до конца года этот мост будет восстановлен. Это очень быстро", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Новоназначенный глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль отметил, что выделение средств согласовал правительственный комитет. Ожидается, что 14 августа Кабинет министров Украины примет окончательное решение по этому вопросу. После поступления финансирования начнутся работы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область призвал народных депутатов, которые победили на внеочередных выборах в парламент по мажоритарным округам, помогать со средствами для строительства автодорог, и обратился к местным чиновникам с просьбой ежедневно уделять внимание проблемам развития региона.