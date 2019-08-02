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Экс-начальник Нацполиции Одесчины внес не все имущество в декларацию-2017

Экс-начальник Нацполиции Одесчины внес не все имущество в декларацию-2017
23:15 Пт, 2 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Правоохранители задержали экс-начальника Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина.

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин не внес в электронную декларацию за 2017 год сведения об автомобиле, собственной квартире и квартире жены, а также указал недостоверные данные о своем доходе и доходе супруги.

"Установлено, что должностное лицо не задекларировало автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащую им на праве собственности, а также внес недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В целом сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн", - сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в пятницу.

В НАПК отметили, что обоснованный вывод относительно признаков уголовного правонарушения направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Головин возглавлял ГУ Нацполиции Одесской области с ноября 2016 по апрель 2019 года.

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25 июля 2019 года правоохранители задержали двух человек, в том числе экс-начальника Нацполиции Одесской области, подозреваемых в причастности к незаконному завладению крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота. Задержанным и еще двум причастным объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

26 июля Соломенский райсуд Киева избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На Головина суд возложил ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

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Одесса, Декларация, Нацполиция, Дмитрий Головин, Экс-глава.
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