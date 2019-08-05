Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США
Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США
ЦИК завершила пересчет голосов на округе №50
ЦИК завершила пересчет голосов на округе №50
Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

День в ООС: режим "тишины" нарушен шесть раз

День в ООС: режим "тишины" нарушен шесть раз
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки боевики снова нарушили режим "тишины" на Донбассе.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецка - из миномета калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески - из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В течении недели в зоне ООС обезврежено 137 взрывоопасных предметов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Водянымо - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Южного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
03 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
04 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
День в ООС: режим &quot;тишины&quot; нарушен шесть раз
День в ООС: режим "тишины" нарушен шесть раз
Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь