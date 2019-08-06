Джемилев: В Киеве построят мечеть за средства Турецкой Республики

В Киеве планируют построить мечеть на средства Турецкой Республики. Об этом журналисту УНН рассказал лидер крымских татар, народный депута Мустафа Джемилев.
"Финансирование строительства мечети в Киеве будет со стороны Турецкой Республики. Вот мы поедем в Турцию и будем уточнять детали. Проект почти подготовлен", - сказал Джемилев
По его словам, предварительная договоренность о поддержке турецкой стороны уже получено.
Также он сказал, что строительство мечети планируется в Печерском районе Киева.
Напомним, лидер крымских татар Мустафа Джемилев поедет с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию и встретится с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.